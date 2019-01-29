14 AY HAPİS YATACAK!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da tasarrufunda 1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Ömer Ocak, 14 ay hapse mahkum edildi

Mağusa’da 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde devriyede olan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan sanık Ömer Ocak hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.“Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “İzinsiz ikamet” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Ocak, 14 ay hapis cezasına mahkum edildi. 28 Ağustos 2018 tarihinde Mağusa’da devriyede olan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Mağusa Devlet Hastanesi yeni çift şerit yolda ER 444 ve HR 495 plakalı araçları şüpheli olarak görmüştü. Narkotik ekipleri şüpheli olarak gördükleri araçlarda kontrol yapacakları sırada ER 444 plakalı araçtan inen sanık Ömer Ocak’ın 1 adet 7.65 mm çapındaki tabancayı ve üzerinde takılı şarjör ile içerisindeki 8 adet canlı mermiyi yol kenarına attığını tespit etmişlerdi. Yapılan ileri soruşturmada ise sanığın KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmişti.

“TABANCA VE MERMİLERİ TOPLUM İÇİNDE TAŞIDI…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Ömer Ocak’ı, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın tabanca ve 8 adet canlı mermiyi izinsiz olarak tasarrufuna aldığını ifade eden Kır, sanığın, tabancanın şarjörüne takılı 8 adet canlı mermiyi toplum içinde taşıdığını vurguladı. Kır,hukuk devleti olan KKTC’de toplumun asayiş ve güvenliğinden sorumlu polis mensuplarının da dahi gerekmediği sürece tabanca tasarruf edip taşımazken sanığın izinsiz olarak tabancayı şarjörde takılı 8 adet canlı mermi ile tasarruf edip taşımasının hoş görüyle karşılanacak bir davranış olmadığını açıkladı. Sanığa kamu menfaati gereği hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Kır, sanığı 14 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

