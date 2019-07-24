15 ADET SABIKASI VAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da tasarruflarında içerisinde uyuşturucu madde bulunan 5 adet sarma sigara ile yakalanan zanlı Yusuf Tezer ile Uğur Ersan Topçu’nun ardından aranan zanlı Ahmet Yüksel de tutuklandı.

Mağusa’da tasarruflarında içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan 5 adet sarma sigara ile yakalanan zanlı Yusuf Tezer ile Uğur Ersan Topçu’nun ardından aranan zanlı Ahmet Yüksel de tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tezer tutuksuz yargılanmak üzere uygun bir teminata bağlanırken, birçok sabıkası bulunan zanlı Topçu ile Yüksel ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 17 Temmuz 2019 tarihinde zanlı Yusuf Tezer, Uğur Ersan Topçu ve Ahmet Yüksel’in içerisinde bulunduğu aracın Mağusa’da faaliyet gösteren bir benzin istasyonundan benzin aldıktan sonra zanlıların şüpheli hareketler sergilemelerinden dolayı orada bulunan bir polis memuru tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve kontrol edilmek istenildiğini belirtti. Bu esnada zanlı Topçu ve Yüksel’in ellerinde tuttukları içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan 2 adet sarma sigarayı aracın dışına attıklarını belirten Türe, akabinde konu araçta bulunan zanlı Tezer ile Topçu’nun alıkonulduklarını, zanlı Yüksel’in ise olay yerinden kaçtığını söyledi. Türe, konu araçta yapılan aramada daha önceden sarılıp içilmiş olan içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan 3 adet sarma sigara izmaritleri bulunduğunu açıkladı. Zanlı Yüksel’in Lefkoşa’da olduğunun öğrenildiğini belirten Türe, zanlı Yüksel’in 22 Temmuz 2019 tarihinde narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutukladığını açıkladı.

Zanlı Topçu’nun 15, zanlı Yüksel’in 11 adet sabıkası var

Polis Memuru Mahir Türe, zanlı Uğur Ersan Topçu’nun 15 adet sabıkası olduğunu ve en son uyuşturucu madde suçundan 2016 yılında hapis cezasına mahkum olduğunu belirterek, zanlının cezaevinden yeni çıktığını açıkladı. Zanlı Ahmet Yüksel’in ise 11 adet sabıkası olduğunu belirten Türe, yine zanlı Yüksel’in 3 adet uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu ve uyuşturucu suçundan dolayı yattığı cezaevinden 3 hafta önce tahliye olduğunu açıkladı. Türe, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı Yusuf Tezer’in uygun bir teminata bağlanmasını, zanlı Topçu ile Yüksel’in ise kamu yararı gereği hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı Topçu ile Yüksel 45 gün cezaevinde bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Yusuf Tezer’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Aksun, zanlı Uğur Ersan Topçu ile Ahmet Yüksel’in ise davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan 1 kişinin daha olduğunu ifade eden Türe, zanlıların 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Yusuf Tezer ile Uğur Ersan Topçu’nun tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.