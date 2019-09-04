15 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP!
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Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Deniz Mert Can’ın önceki gün 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği bildirildi.
Lefkoşa’da sakin 15 yaşındaki Deniz Mert Can’ın önceki gün 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği bildirildi. Polis, Can’ın bulunması için arama başlattı.
Etiketler : Deniz Mert Can, kayıp
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