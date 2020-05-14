1500 TL Ücret desteğine başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 1500TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla, Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ kısmı açılarak İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından , başvuruda bulunanlara destek hizmeti verilmeye başlanmıştır.

1500 TL Ücret desteğine başvuran işverenler, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ‘‘Destek Sorun Bildir’’ kısmını seçerek ; İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası , Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girmek suretiyle, siteden başvurusunu sorgulayabilecek ve yaşadığı sıkıntıyı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne iletebileceklerdir.