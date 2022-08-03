16 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 16 sendika adına yaptığı ortak açıklamada, “Asgari ücret, kamu maaşları ile gelir vergisi dilimleri ve indirimleri” konusundaki taleplerini Maliye Bakanı Al,şan Şan’a ilettiklerini bildirdi.

Maliye Bakanlığı bürokratlarının da görüşmede yer aldığını kaydeden Bengihan, sendikaların bu konunun takipçisi olacağını ve sonuç alınıncaya kadar mücadele edileceğini vurguladı.

Ortak açıklamaya imza koyan sendikalar şöyle: “KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN.”