"Toplam 7460 test yapıldı, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1

Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1

21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420

Toplam Vaka Sayısı: 7034

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255