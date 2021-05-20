17’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı
17’si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 6618 test yapıldı, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2
Güzelyurt
Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1
20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386
Toplam Vaka Sayısı: 7015
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 111
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 557
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5195
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