18 Sendika 4 maddelik taleplerini hazırladı

18 sendika ortak basın açıklaması yaparak, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması ve vergi oranlarına yönelik eleştiride bulundu.

Toplantı yapan sendikalar 4 maddelik taleplerini gelecek Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanı ve Başbakan’a iletme kararı aldı.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini belirtti.

Açıklamada talepler:

“1-Yüzde 56.76 oranındaki altı aylık hayat pahalılığının 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına yansıması yüzde 40 civarında olmuştur. Ancak bu ay belediye meslek vergilerinin de kesilmesi ile artış oranı yüzde 35’e kadar gerilemiştir. Bu adaletsizliğin ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için vergi dilimleri genişletilmeli, kişisel muafiyetler ve özel indirimler güncellenmelidir. Bu konuda gerekli yasa çalışması sendikalarımız tarafından hazırlanıp hükümete sunulacaktır.

2-47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına, bu kesimin maaşlarına ikinci altı aylık dönemde meydana gelecek hayat pahalılığına ek olarak yüzde 5 artış yapılmalıdır.

3-Özel sektörde çalışanların, patronun insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis’e gönderilmelidir.

4-Yeni asgari ücretin vergiden muaf olması yönünde yasal düzenleme en kısa sürede Meclis’ten geçirilmelidir.” olarak sıralandı.