19 aylık bebek aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
19 aylık bebek aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
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Gazimağusa’da 19 aylık bebeğin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, dün saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Lara Hojakova’nın (K-19 aylık), evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 19 aylık bebeğin otopsisinde, ölüm sebebinin “epilepsi ve mide içeriği aspirasyonu” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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