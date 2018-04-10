19 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI!
Otopsi sonucuna göre...
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19 YAŞINDAKİ GENÇ BESLENME BOZUKLUĞU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ
Gemikonağı’nda 3 gün önce ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Süleyman Bozdağ’ın, yapılan otopside beslenme bozukluğu, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi.
Etiketler : Süleyman Bozdağ, ölüm, otopsi, rapor
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