19 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI!

19 YAŞINDAKİ GENÇ BESLENME BOZUKLUĞU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ



Gemikonağı’nda 3 gün önce ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Süleyman Bozdağ’ın, yapılan otopside beslenme bozukluğu, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi.