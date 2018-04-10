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19 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI!

19 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI!

Otopsi sonucuna göre...

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19 YAŞINDAKİ GENÇ BESLENME BOZUKLUĞU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ

Gemikonağı’nda 3 gün önce ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Süleyman Bozdağ’ın, yapılan otopside beslenme bozukluğu, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi.

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