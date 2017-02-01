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2 ERKEK ÇOCUĞA TECAVÜZ!

2 ERKEK ÇOCUĞA TECAVÜZ!

Lefkoşa'da iğrenç olay!

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Lefkoşa’da iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası polisi alarma geçirdi. İsmi B.P. olduğu öğrenilen bir kişinin olayın ortaya çıkmasının ardından 29 Ocak akşamı yurtdışına kaçtığı öğrenildi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşları 10 ile 11 olan iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu iddiası polisi alarma geçirdi. İsminin B.P. olduğu öğrenilen bir kişinin Surlariçi bölgesinde iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve olayın ortaya çıkmasıyla birlikte 29 Ocak akşamı yurt dışına kaçtığı öğrenildi. İki çocuğun aileleri B.P. hakkında suç duyurusunda bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bilgisi de alındı.

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