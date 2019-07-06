20 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 01:40 sıralarında, Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan KILIÇ (E-41) yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Yunus ALKAN (E-20)’a aracının sol ön kısmı ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus ALKAN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahaade altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Ayhan KILIÇ tutuklanmış olup, sabahleyin çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(BRT)