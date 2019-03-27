'20 yıl önce et ve tavuğu bıraktım'

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Şevval Sam, kürkle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şevval Sam, Bülent Ersoy’un kürkle ilgili açıklamaları hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Bundan 20 yıl önce etoburdum. Endüstrileşmeye karşı duyduğum tepki, et ve tavuğu bırakmama sebep oldu. Bazı şeyler vardır ki tercih edebiliriz. Kürklerin nasıl elde edildiğine dair bir video izledim. Hayvanların derilerinin canlı canlı yüzülmesine, kafalarına çivili sopalarla vurulup öldürülmelerine kalbi dayanabilen birinin, insan olma sürecinde hangi bilinç seviyesinde olduğunu tartışmaya gerek duymuyorum. Bu insanın utanacağı bir şey.”