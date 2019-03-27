Ünlü oyuncunun acı günü!

Usta sanatçı Perran Kutman acı haberle sarsıldı... Kutman'ın annesi Emine Sabriye Kanat yaşamını yitirdi

Perran Kutman'ın annesi Emine Sabriye Kanat, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

'BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK ACI BİR GÜN'

Usta oyuncu acı haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: ''Bugün bizim için çok acı bir gün. Biricik Sabriye annemizi kaybettik.''

Emine Sabriye Kanat, bir süredir tedavi görüyordu.