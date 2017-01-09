2017 BASIN KARTI BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 13 OCAK

Basın Kartı Komisyonu, 2017 basın kartı için son başvuru tarihinin 13 Ocak olduğunu duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, başvurular 13 Ocak Cuma güne kadar 08.00-12.00 saatleri arasında gerekli evraklarla Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabilecek.

Basın kartı sahipleri ellerindeki kartların ön yüzündeki tarihleri kontrol edecek. Buna göre, kartında 2017 yazanların başvuru yapmalarına gerek olmayacak, geçtiğimiz yıl verilen basın kartları geçerliliğini 2017 sonun kadar koruyacak.

Açıklamasında başvuru için gerekli evrakların eksiksiz olması gerektiğini vurgulayan Basın Kartı Komisyonu, eksik evrakı olanların başvurularının değerlendirilmeyeceği belirtti.

Gerekli evraklarla ilgili şu bilgiler verildi:

“Başvuru için gerekli olan 10 TL’lik ödeme Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu’nun 10-304-81896 numaralı hesabına veya başvuru anında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabilecek. Alınan makbuz veya dekont başvuruya eklenecek.

KKTC’de bulunan yabancı basın yayın temsilcileri başvurularına KKTC Enformasyon Dairesi’nden alacakları akreditasyon belgesini de ekleyecek.”