2022 Vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı 75 bin 600 TL olarak saptandı
2022 Vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı 75 bin 600 TL olarak saptandı
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Bakanlar Kurulu, 2022 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 75 bin 600 TL olarak saptadı.
Dün onaylanan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
KIB-TEK İÇİN BORÇLANMAYA DEVLET KEFALETİ
Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temininde kullanılması amacıyla, Capital Bank Ltd.’den yıllık % 4,50 faiz oranı ile 4.000.000 USD tutarında BCH (overdraft) şeklinde sürekli doldur/boşalt çalışacak borçlanmanın, devlet kefaletine dayalı olarak kullanılmasına karar verdi.
Bu karar da Resmi Gazete’de yer aldı.
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