22 ayda 90 kilo vermişti...
Yeniden ameliyat oldu!
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22 ayda 90 kilo veren Pelin Öztekin'in vücudunda sarkmalara meydana gelince ünlü oyuncu ameliyat oldu. Pelin Öztekin hastanedeki fotoğrafına "Yepyeni halimle döneceğim." yazdı.
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin verdiği kilolarla herkesi şoke etmişti. 22 ayda toplamda 90 kilo veren Öztekin sarkmalarını düzelttirmek için ameliyat masasına yattı.
"PEK YAKINDA YEPYENİ HALİMLE DÖNÜYORUM"
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da kilolu haliyle hafızalara kazınan Pelin bir değiştir pir değişti. Öztekin'in kilo vermesinin sonucunda sarkıklıkları da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncu bu sarkmalar için de ameliyat masasına yattı. Hastaneden çekilmiş görüntünün altına, "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da 360 body lift operasyonu ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." notunu düştü.
Etiketler : Pelin Öztekin, ameliyat, kilo
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