22 ayda 90 kilo vermişti...

22 ayda 90 kilo veren Pelin Öztekin'in vücudunda sarkmalara meydana gelince ünlü oyuncu ameliyat oldu. Pelin Öztekin hastanedeki fotoğrafına "Yepyeni halimle döneceğim." yazdı.

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin verdiği kilolarla herkesi şoke etmişti. 22 ayda toplamda 90 kilo veren Öztekin sarkmalarını düzelttirmek için ameliyat masasına yattı.

"PEK YAKINDA YEPYENİ HALİMLE DÖNÜYORUM"