22 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Girne’de sakin 22 yaşındaki Halil Dural bugün parkta ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ozanköy’de Şen Sokak üzerindeki park içerisinde saat 11.00 sıralarında bulunduğu bildirilen Dural’ın vücudunda yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.