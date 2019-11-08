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25 MİLYON STERLİNLİK VURGUN!

25 MİLYON STERLİNLİK VURGUN!

Vakkas Altınbaş’ın oğlu Orkun Altınbaş ile Sofu Altınbaş’ın oğlu Mehmet Altınbaş’tan Girne’de büyük sahtekarlık

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Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Altınbaşlardan büyük yolsuzluk. Vakkas altınbaş’ın  oğlu Orkun Altınbaş  ile Sofu Altınbaş’ın oğlu Mehmet Altınbaş’tan 7 Milyon Sterlinlik vurgun.

Dükkanlar 7 Milyon sterlin karşılığı Altınbaşlara satılıyor

Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgilere göre, Altınbaşlar adına , Hüseyin Cahit lido’yla  Girne Sulu Çember bölgesinde (Mete Adanır Caddesi) bulunan dükkanlar ile ilgili satış sözleşmesi yapılıyor. Sözleşmede satıcı Hüseyin Cahit lido’yu vekili Ahmet Bayraktar temsil ediyor ve sözleşmeyi satıcının yetkili vekili sıfatıyla imzalıyor. Sözleşmede alıcılar ise  Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş olarak görünüyor. Sözleşmede dükkanların satış bedeli 7 milyon sterlin olarak yer alırken bu bedelin 4 milyon sterlin sözleşmenin imzalanması ile birlikte ödeniyor.

4 Milyon Sterlin ödeniyor 3 Milyon sterlin için çek kesiliyor

 Kalan 3 milyonun karşılığı için ise  Altınbaş’lar karşı tarafa çek veriyor. Bir süre sonra dükkanların sahibi  Hüseyin Cahit lido ölüyor.

 

 

Mal sahibinin ölmesiyle işler değişiyor

Lido’nun ölümünün ardından Altınbaş’lar avukatları Refet Uzun vasıtasıyla  yeni bir satış sözleşmesi hazırlıyor ...Bu sözleşmeye eski sözleşmede olmayan mallar da ekleniyor  ve vekil Ahmet Bayraktar’ın imzası sahteleniyor. Bu ikinci sahte sözleşme de tasdik memuru Kemal Yorgancıoğlu’na tasdiklettiriyor.  

 

Sahte onaya 2 bin sterlin

İddiaya göre Kemal Yorgancıoğlu’na bu tasdik için 2 bin sterlin ödeniyor.  Bu sahte ikinci sözleşme ile Altınbaş’lar  mahkemeye müracaat edip 3 milyon sterlinlik çeklerin ödenmesinin durdurulması için ara emri alıyor.

 

Mirasçılar polise başvuruyor

Daha sonra Hüseyin Cahit lido’nun mirasçıları polise şikayette bulunuyor.

Girne adli şube ekipleri sözleşmenin kaydını bulmak için avukat Refet Uzun’un bilgisayarına kadar birçok evraka el koyuyor. 

 

Polis tutuklama emri için yargıçtan onay aalamıyor

Bu gelişmenin ardından Girne adli şube Mehmet altınbaş ve Orkun Altınbaş’ın tutuklanmak için Girne mahkemesinden derdest emri talep ediyor. Bu arada Girne ceza davaları yargıcı Meltem Dündar Emre’nin  “gerek yok çağırırsanız gelirler” deyip  emri vermediği iddia ediliyor.

 

Mehmet Altınbaş Yurtdışında yaşıyor, Orkun Altınbaş ise yurtdışına kaçıyor

 Bunun üzerine  Girne polisi de  Lefkoşa’ya gelip başsavcı ile görüşüp yargıcı şikayet ediyor. Yeni Bakış’ın elde ettiği bir başka bilgi ise, Mehmet Altınbaş’ın yurtdışında yaşadığı, Orkun Altınbaş’ın ise  yurtdışından dün Kıbrıs’a döndüğü ancak  ama tutuklanacağı haberini  almasının ardından  akşam saatlerinde adadan ayrıldığı yönünde. Olayla ilgili şok bir başka bilgi ise Hüseyin Cahit lido’nun  Altınbaş’larla imzaladığın belgelerin de sahte olduğu ve polisin bunu da tespit ettiği yönünde.

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