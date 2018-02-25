26 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Belarus uyruklu 26 yaşındaki kadın, ani rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

24.02.2018 tarihinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan Belarus uyruklu Volha VİARBOUSKAYA (K-26)’nın ölümü ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı. Ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucu belli olacak.

Soruşturma devam etmektedir