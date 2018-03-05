3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Gamze PİR BAYKUR

Mutluyaka’da meydana gelen jeneratör hırsızlığından dolayı aranan 3 kişi daha tutuklandı. Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat etmekle suçlanan zanlı Cuma Bayır ve Umut Keloğlu’nun ardından aranan Mustafa Bayır, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu da önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bayır, Eke ve Kurucu aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Çalınan jeneratör İskele’de bulundu

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve kendisi evde olmadığı sırada mutfak penceresinden girildiğini ve evin içi karıştırıldıktan sonra içeride muhafaza edilen 1 adet jeneratörün alınıp evin başka bir kapısı açılarak dışarıya çıkış yapıldığını anımsattı. Mesele ile ilgili olarak zanlı Cuma Bayır ile Umut Keloğlu’nun tutuklanarak önceki gün mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Ursavaş, yürütülen tahkikat kapsamında zanlı Mustafa Bayır, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu’nun da önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Ursavaş, zanlı Mustafa Bayır ile İbrahim Eke’nin gönüllü ifade vererek bazı iddialarda bulunduğunu belirterek, sirkat edilen jeneratörün ise İskele’de bulunduğunu açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Ursavaş, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2’şer gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Bayır, İbrahim Eke ve Mustafa Kurucu’nun tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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