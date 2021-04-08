3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Cengizköy kırsal kesim arsaları’na bugün yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle Cengizköy Kırsal Kesim Arsaları’na elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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