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  3. 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Cengizköy kırsal kesim arsaları’na bugün yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle Cengizköy Kırsal Kesim Arsaları’na elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak. 

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