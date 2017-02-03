3 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Koç burcunun temposu bugün yüksek olacak. Yüksek enerjinizle aşırı sevinç yaşarken karşınıza çıkan problemlere büyük tepkiler verebilirsiniz. Haksızlığa tahammülünüzün olmadığını ve sessiz kalamadığınızı biliyoruz. Ancak düşüncelerinizi hemen dile getirmemenizi öneririz. Haklıyken haksız olduğunuz izlenimi verebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa burcunu ilişkileri açısından yoğun bir gün bekliyor. Duygularınızı yoğun bir şekilde hissettiğiniz bu günde, anneniz ile olan ilişkiniz iyice güçlenebilir. Diğer ilişkilerinizi de iyi yönetmeniz sayesinde bazı önemli sonuçlar elde edecek ve sorunlu giden ilişkilerinizin gidişatında olumlu bir sürece gireceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İkizler burcuiçin ciddi düşünmenin zamanı geldi. İkili ilişkilerinizde karşı taraf, sizden ciddi kararlar almanız beklentisinde. Tabii ki herkesin beklentisini yüzde yüz karşılamanız pek mümkün değil. O yüzden çevrenizden birkaç kişiyi üzebilirsiniz. Ancak aldığınız kararlar, sizin ilişkilerinizde önemli bir sürece girmenize sebep olacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yengeç burcunun sakinliğini koruması gerek. Bugün iş hayatınızda ani çıkışlar ve fevri tepkilere maruz kalabilirsiniz. Sakin tavrınızı terk etmeyip bir krizin yaşanmasını önleyebilirsiniz. İşteki başarılarınız sayesinde otoriter sahibi kişilerin gözündeki yeriniz zamanla değişecek. Sabırlı olmanızın size büyük getirileri olacağı bu günde işiteceklerinizi fazla kişiselleştirmemenizi öneririz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Aslan burcu hevesinin kırılmasına müsaade etmemeli. Yarım kalan planlarınız, seyehatlerinizin ertelenmesi gibi canınızı sıkan birkaç konu var. Ancak bunlarla keyfinizi kaçırmak yerine diğer yarım işlerinizle uğraşarak kendinizi meşgul etmelisiniz. Aynı zamanda iş yerinde sorun.yaşadığınız kişilere sert çıkarak olayları büyütmemenizde yarar var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burcuiletişimine dikkat etmeli. Aşk hayatınızda bugün kuracağınız iletişim, ileriki dönemlerde adımlar atarken önünüze çıkabilir. İletişimde aktif olacağınız bu günde, önemli haberler alabilirsiniz. Hakkınızdaki söylentilere fazla kulak asmamalısınız. Ne de olsa siz ve yakın çevreniz sizi biliyor.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Terazi burcu,kendini önemsemeli. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlığınız karşınıza bir problem olarak çıkabilir. Özen göstermediğiniz yeme-içme alışkanlığınızı da tekrar bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu süreçte iş hayatınızda ve sosyal çevrenizde kendinizi bir anda rekabet içinde bulabilir ve bazı kişilerin size kıskançlık duyduğunu öğrenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Akrep burcu için bugün adeta heyecanlı geçecek. Yeni tanıştığınız kişiler ve aşk hayatınızdaki kıpırtılar düşük enerjili geçen günlerinize ilaç gibi gelecek. Eski kırgınlıklarınızı bırakıp yaralarınızın kabuk bağlamasına izin verin. Bu sırada günlük hayatınızdaki aksamalar sizi zor duruma sokabilir. Planla davranmanızda yarar var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yay burcunun gündeminde bugün aşk var. Aşk hayatınızda dikkat etmeniz gereken konular gün yüzüne çıkabilir. Normal bir anda ağzınızdan çıkan cümlelerin tamiri mümkün olmayabilir. Bu yüzden bu aralar iyice düşünerek konuşmanızda fayda var. İlişkinizde alamadığınız sorumluluklardan kaynaklı gerginlikler yaşayacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Oğlak burcuailesiyle gerginlikler yaşabilir. Maddi konular yüzünden yaşayacağınız fikir ayrılıklarıyla ailenizle karşı karşıya gelebilirsiniz. Sorunlara ‘benci’ yaklaşmak yerine empati kurmanız tatsızlığın büyümemesini sağlayacaktır. Ailenizin yanınızda olmaması sizi her ne kadar yalnız hissettirse de motivasyonunuzun düşmesine izin vermeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kova burcubeklentilerden arınmalı. Bugün destek görmek istediğiniz kişilerden umudunuzu yüksek tutmamanızı öneririz. Beklentinizi düşürdüğünüz taktirde yıkımınız büyük olmayacaktır. İletişimde yaşayacağınız krizleri sakin kalarak ve anlayış göstererek önleyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Balık burcunun canınıbazı konular sıkacak gibi. Vaat edilen bazı sözlerin karşılanmaması ve beklediğiniz harcamaların yapılmaması keyfinizi kaçırabilir. Her ne kadar yaptığınız harcamalarınız gözünüze fazlaymış gibi görünmese de ileride problem olabilir. Planlı davranırsanız gereksiz gerginlikler yaşamazsanız.