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Nusret Leonardo DiCaprio'nun etini tuzladı

Nusret Leonardo DiCaprio'nun etini tuzladı

Eti tuzlamasıyla dünyada adından söz ettiren Nusret Gökçe, bu defa Leonardo DiCaprio'nun etini tuzladı.

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Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan Nusret, ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu restoranında konuk ederken tuzlama sahnesinin fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Nusret'in paylaşımında, "Oscar adayı sensin dedi" ifadeleri yer aldı.

İşte Instagram hesabından yapılan paylaşım;

 

 

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio

nusr_et (@nusr_et) tarafından paylaşılan bir fotoğraf (2 Şub 2017, 05:27 PST)

 

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