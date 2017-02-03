Nusret Leonardo DiCaprio'nun etini tuzladı
Eti tuzlamasıyla dünyada adından söz ettiren Nusret Gökçe, bu defa Leonardo DiCaprio'nun etini tuzladı.
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Instagram hesabından sıkça paylaşımlar yapan Nusret, ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu restoranında konuk ederken tuzlama sahnesinin fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Nusret'in paylaşımında, "Oscar adayı sensin dedi" ifadeleri yer aldı.
İşte Instagram hesabından yapılan paylaşım;
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Etiketler : Nusret Gökçe, Leonardo DiCaprio, et
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