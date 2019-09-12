3 YARALI MÜŞAHEDE ALTINDA

Girne Arapköy yakınlarında sabaha karşı 01.30’dan sonra meydana gelen patlamanın ardından Girne Bölgesi’nde 3 adet ambulansımız ve sağlık ekipleri anında olay yerine ulaşmış ve gerekli tüm tedbirler alınmış olay yerinde birçok kişi ambulansta tedavi edilmiştir.

Saat 04.30’dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisine şu ana kadar 12 kişi gelmiş, anında tüm hastalara müdahale edilmiş ve 9 kişi hafif yaralı oldukları ve iyi durumda oldukları için taburcu edilmiştir.

Şuanda ise 3 yaralı Girne Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunmaktadır. Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler, bir hastada hafif kesikler, diğer hastada ise ayak burkulması yaşanmıştır.

Az önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne yapmış olduğum ziyarette hastaların durumlarını incelemiş, gerekli bilgileri almış ve geçmiş olsun dileklerimi kendilerine iletmiş bulunmaktayım.

Olay yerinde halen ambulansımız ve sağlık ekipleri herhangi bir olası müdahale nedeniyle beklemektedir.

Olay sonrası en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın olmayışıdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun.