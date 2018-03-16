3 ZANLI 7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK!

Girne’de 2017 Aralık- 13 Mart 2018 tarihleri arasında birçok ev, dükkan açma ve hırsızlık meslesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.8 zanlıdan 5’i polisin yürüttüğü tahkikat sonucunda, meseleyle bağlantısız bulunarak serbest bırakıldı.

3 zanlının ise Girne’de çeşitli bölgelerde meydana gelen 13 ikametgahtan sirkat ve 5 dükkan açma olayıyla bağlantılı olarak tutuklandığı belirtildi.

Tahkikat sorumlusu, zanlılardan birinin ise kiralık araçlarla bu suçları işlediğinin tespit edildiğini kaydetti. Zanlıların ikametgahında yapılan aramada tasarruflarında TV, dizüstü.

bilgisayar, cep telefonu, play station gibi birçok elektronik eşya ve kol saati bulunarak emare olarak alındığını söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle bağlantılı olarak 1 suç ortağı ve kayıp olduğuna inanılan emarelerin arandığına vurgu yaptı ve zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerini 7’şer gün daha uzattı.