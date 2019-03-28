30 yaş pozu: Canım canım canım
30 yaş pozu: Canım canım canım
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İbrahim Çelikkol'un 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol 30 yaşına bastı.
Baş başa tatile çıkan çiftten İbrahim Çelikkol, eşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.
İbrahim Çelikkol, bu fotoğrafın altına "Canım canım canım. Beraber en güzel yaşlarımıza" notunu düştü.
Etiketler : İbrahim Çelikkol, Mihre Çelikkol
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