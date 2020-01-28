300 EURO'YU ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR!

Larnaka’ya bağlı Drosia bölgesinde 24 saat hizmet veren bir fırının, geçtiğimiz Pazartesi sabaha yakın saatlerde, kimliği bilinmeyen iki şahıs tarafından bıçak tehdidiyle soyulduğu haber verildi. Fileleftheros gazetesi, yüzlerini atkıyla kapatan soyguncuların fırına girip çalışanı bıçakla tehdit ettiklerini ve kasadan 300 Euro’yu almalarının ardından kayıplara karıştıklarını ekledi.