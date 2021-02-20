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33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafında gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve  sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

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