33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafında gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.