330 yıl önce ölen adamın mezarı kazıldı, karşılarında gördüklerine polisler bile inanamadı

İngiltere'nin Edinburgh kentinin en ünlü simalarından olan ve yaşadığı dönemde 1000 işçinin ölümünden sorumlu tutulması nedeniyle "Kanlı Mackenzie" olarak adlandırılan avukat Mackenzie'nin mezarı, şehri lanetlediğine inanan insanlar tarafından kazıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, adamın cesedinin bozulmamış olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Eski bir Lord Avukatı olan Mackenzie, yaşadığı dönemde 1000 Protestan Sözleşmeci'yi ölüme göndermesiyle biliniyor. Bu nedenle "Kanlı Mackenzie" olarak adlandırılan adamın ayrıca Edinburgh kentini de lanetlediğine inanılıyor. Bu düşünceye sahip insanlar, Mackenzie'nin Edinburgh kentindeki mezarına giderek, mezarı kazdı. Adamın kafatasıyla oynayan şahıslar, daha sonra izlerini kaybettirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Mezar bölgesinde hareketlilik olduğu ihbarını alan polis ekipleri, hemen bölgeye intikal ederek inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü Mackenzie'nin cesedi neredeyse hiç bozulmadan duruyordu.

MAHKEMEYE ÇIKARDILAR

Polis ekipleri, mezarı tahrip ettiği belirlenen iki genci gözaltına aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Mahkeme heyeti "Ölünün anısına saygısızlık ve mezar tahrip etme" suçundan yargılanan iki gence hapis cezası verdi. İngiltere'de benzer olayların yaşanmasının ardından bu iki genç hakkında verilen hapis cezası, yeniden gündeme geldi. Yetkililer, bu tarz olayların önüne geçmek için büyük çaba harcandığını ifade etti.

Mackenzie'nin tabutunun yer aldığı yer

Avukat Mackenzie, 1691 yılında hayatını kaybetti

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