Bilgisayar kıyamet için tarih verdi, nedenlerini sıraladı

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar da insanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı konusunda bilgisayar tarafından oluşturulan bir rapor derlediler.

Bilgisayar raporunda, Dünya’nın hızla ısınmasıyla ve ısıda zirveye ulaşılmasıyla “kıyamet” yaşanacağı belirtildi. Rapora göre, Dünya’yı kavuracak sıcaklık, sık volkanik patlamaların eşlik ettiği bir “süper kıta”nın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak.

Süper kıta, ağırlıklı olarak sıcak ve nemli tropikal bölgeleri kaplayacağından karbondioksit seviyeleri iki katına çıkacak. Güneş yüzde 2.5 daha fazla radyasyon yayacak. Sonuçta, Dünya’nın önemli bir bölümünde 40 ila 70 derece arasında değişen sıcaklıklar görülecek. Yeni süper kıtanın etkisi, yoğun güneş enerji çıkışı ve atmosferdeki yüksek karbondioksit, üçlü tehdit oluşturacak.

Gezegen kavrulurken yiyecek ve içecek bulamayan canlılar yaşamını kaybedecek. Araştırmanın baş yazarı olan Dr. Alexander Farnsworth, “40, 50 dereceyi aşan hava sıcaklıkları, yüksek nem oranlarıyla birleştiğinde insanların ölümcül kaderi belirlenecek. İnsanlar ve diğer canlılar, bu ısıyı terleme yoluyla dağıtamadıkları ve vücut ısılarını düzenleyemedikleri için gezegenden yok olacaklar” dedi.

NASIL KURTULURUZ?

*Bilgisayar raporuna göre, “kıyamet” dediğimiz kavurucu sıcaklık, 250 milyon yıl sonra da daha önce de yaşanabilir.

*Kıyametin kopmaması, tümüyle küresel ısınmayı önlemekle mümkün.

*Bunun temel yöntemi ise fosil yakıtların kullanımını çok aza indirmek.

*Araştırmayı yapan uzmanlardan Prof. Benjamin Mills de “Fosil yakıt tüketimindeki artış, kıyameti beklenenden çok öne alacak” dedi.

YAPAY ZEKA KÜLE DÖNEN PAPİRÜSÜ OKUDU

İtalya’nın Pompei şehrinde patlayan Vezüv Yanardağı, 15 dakika içinde bütün şehri haritadan sildi.

M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küle dönen antik papirüs 2000 yıl sonra okundu. Kentucky Üniversitesi bilgisayar bilimcileri, “tarihçiler için potansiyel bir hazine” olan gördüğü karbonize papirüsün içeriğini ortaya çıkarmak için yapay zekâ kullandı. Papirüste ortaya çıkarılan ilk kelimenin Yunanca “mor” anlamına gelen bir kelime olduğu belirtildi.

Milliyet