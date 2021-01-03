34 yeni vaka daha tespit edildi!

Bakan Pilli: "Toplam 1540 test yapıldı, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1540 olduğunu, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

3 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1540

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 18

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta: 1Yapılan Toplam Test Sayısı: 333.594

Toplam Vaka Sayısı: 1640

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1398

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 234

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 193

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2