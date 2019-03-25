'36 bedenim ve taş gibiyim'

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs Girne’de sahneye çıktı.

Yakın zamanda sürpriz bir şarkı çıkaracağını belirten Hande Yener, “Yeni şarkı var, bestecisini söylemem. Afrika’da klip ve fotoğraf çekimi yapacağız” şeklinde konuştu.

Fiziğine her daim güvendiğini belirten popçu, “Ben hâlâ 36 beden ve taş gibiyim, patates değilim” diyerek espri yaptı.