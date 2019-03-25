Cardiff City’den şoke eden Emiliano Sala kararı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City'nin, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için Nantes'e ödemesi gereken 17 milyon Euro değerindeki bonservis bedelini ödememe kararı aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında tranferi için Cardiff’e giderken uçak kazası geçiren ve hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın bonservis bedeli parası için Nantes ve Cardiff City arasında anlaşmazlık çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City, Fransa’da Nantes forması giyen forvet oyuncusu Sala’nın transferi için anlaşmış ancak başarılı futbolcu geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybettiği için transfer gerçekleşmemişti.

Nantes kulübü bonservis bedelini talep ederken Cardiff City’den yapılan açıklamada tutarın 3 taksit halinde ödeneceği belirtilmişti. Ancak İngiliz basınında bugün yer alan haberde, FIFA’ya konuyla ilgili bir mail yollayan Cardiff City’nin bonservisi ödemekten vazgeçtiği iddia edildi.

The Telegraph’ta yer alan iddiaya göre; Cardiff City ile Nantes arasında yapılan anlaşmada imza parası maddesinin Premier Lig kurallarına aykırı olduğu için sözleşmenin geçerliliği olmadığı öne sürüldü.

FIFA’ya konuyla ilgili bilgilendirme yapan Cardiff ekibi, bu argümanı öne sürerek Sala için talep edilen bonservis bedelini ödemeyeceğini iletti.