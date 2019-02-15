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36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!

36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ!

Otel odasında ölü bulundu!

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Girneli 36 yaşındaki Süleyman İmamoğlu, Türkiye’de otel odasında ölü bulundu

Girne'nin tanınmış simalarından Süleyman İmamoğlu tatil için gittiği Türkiye'de hayatını kaybetti.  36 yaşındaki İmamoğlu kaldığı otel odasında ölü bulundu.  Süleyman İmamoğlu'nun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
 

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