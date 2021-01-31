38 Yeni Pozitif Vaka Daha Tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2826 olduğunu, 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

31 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2826

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 29

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 403. 958

Toplam Vaka Sayısı: 2325

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1879

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14