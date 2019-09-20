392 KİLO SIĞIR ETİ YAKALANDI!
Kaçak et!
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Dün saat 14:15 raddelerinde Dikmen’de, Doktor Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Girne’de sakin Bülent BEKTAŞLI (E-44)’nın kullanımında bulunan HT 077 plakalı araçta Gümrük Dairesi tarafından yapılan kontrolde gümrük dairesine beyan edilmemiş 392 kilo kaçak sığır eti tespit edilmiştir.
Polisten alınan bilgiye göre Bülent BEKTAŞLI Mahkeme emri gereği tutuklanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturma devam eder.
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