4 İsim Potada!

Survivor'ın ilk eleme gecesi için saatler kaldı... Ekran macerasına oldukça iddialı başlayan yarışma programının dün gece ekrana gelen bölümünde önce dokunulmazlık, ardından konsey heyecanı yaşandı. Her iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler'den 4 isim potaya kaldı. Survivor'dan ilk elenecek isim bu akşam belli olacak. Peki, Survivor 2017 eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2017’nin elenme adayları dün gece itibariyle netleşti. İkinci dokunulmazlık oyununu da karşı takıma kaptırarak büyük bir hüsran yaşayan Gönüllüler, kendi aralarında belirledikleri 4 kişiyi eleme potasına düşürdü. Survivor 2017'nin ada konseyinde beklenmedik gelişmeler yaşandı, dokunulmazlığı alan ismin en yakın arkadaşını söylemesi şaşırttı. Peki, Survivor elenme adayları kimler oldu? İşte, Survivor 2017 ada konseyinde çıkan 4 isim!

Survivor'da dün akşam gergin bir konsey akşamı yaşandı. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca, gönüllüler oldukça zor duruma düştü. Dokunulmazlık oyununu kaybetmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan gönülüller takımı, kendi aralarında kıyasıya bir rekabete tutuştu. Bireysel dokunulmazlık oyununun sahibi de Ogeday oldu ve 1 isim söyleme hakkını elinde bulundurdu..

Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununda Volkan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmış, Erdi ve Fulya potaya giren adaylar olmuştu. Dün akşamda Berna oy çokluğu ile aday olurken, Ogeday aslında samimi olduğu arkadaşı Eser West'i söyleyerek sürpriz yaptı. Ogeday, Eser'in elenmeyeceğini düşündüğüm için söylüyorum dedi.

Bu akşam yapılacak eleme akşamında Eser, Erdi, Fulya ve Berna potaya girdi.. Aralarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı elenecek.

POTAYA KİMLER KALDI, ELEME NE ZAMAN?

22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi yarın akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Survivor 2017 ilk dokunulmazlık oyunun galibi Ünlüler oldu. Her iki ödülü de kaptırarak hayal kırıklığı yaşayan Ünlüler büyük bir başarı gösterdi. Gönüllüler eleme konsey öncesinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Denge ve güce bağlı olan bireysel dokunulmazlık oyunun galibi ise Volkan oldu. Survivor Gönüllüler adasında 1 hafta daha kalmayı garantileyen Volkan, eleme potasına kalacak ilk ismi belirledi. Gönüllüler takımında oy çokluğu ile Erdi eleme potasının ilk adayı olurken, Volkan, Fulya'nın ismini söyledi. Bu esnada Fulya ile Volkan eteklerindeki tüm taşları ufak bir serzenişle ortaya döktü. Böylelikle eleme potasına giren iki aday belirlenmiş oldu.

SURVİVOR'A YENİ İSİMLER

Eleme oylamasından önce yeni sezondaki değişikliklere değinen Acun Ilıcalı, Survivor 2017’ye yeni yarışmacıların katılacağını açıkladı ve dört ismi konseye davet etti. Dört isimden üçünün Survivor yeni yarışmacısı olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yeni 3 yarışmacının sms oylamasıyla belirleneceğini söyledi. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, Survivor 2017 yarışmacıları arasına dahil olabilmek için SMS oylamasına katıldı. Sms oylamasının sonuçları ve o isimlerin hangi takımlara dahil olacağı bugünkü bölümde netleşecek.

Survivor Gönüllüler Takımı:

Göz6 evinin şampiyonlarının da yer aldığı Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik ve Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor.

Survivor Ünlüler Takımı:

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül' yer alıyor.