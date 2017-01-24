Ayrılık Sonrası Kanser Teşhisi Konuldu!

Yeşim Salkım, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlandı.

Ünlü isim, galerici Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddiasına açıklık getirirken, herkesten gizlediği bir gerçeği de açıkladı.

"RAHİM KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU"