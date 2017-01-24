Ayrılık Sonrası Kanser Teşhisi Konuldu!
Şok!
A+A-
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeşim Salkım, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlandı.
Ünlü isim, galerici Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddiasına açıklık getirirken, herkesten gizlediği bir gerçeği de açıkladı.
Yeşim Salkım, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlandı.
Ünlü isim, galerici Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddiasına açıklık getirirken, herkesten gizlediği bir gerçeği de açıkladı.
"RAHİM KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU"
Yeşim Salkım, "Murat (Karabova) eski dostum. Çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını hala atlatamadım. Çünkü Hakan’la (Eratik) hiç beklemediğim bir anda boşandık. 5,5 yaşında bir kızım var. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu, rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim, ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani" ifadelerini kullandı.
Bu haber toplam 735 defa okunmuştur
Etiketler : Yeşim Salkım, kanser, Hakan Eratik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.