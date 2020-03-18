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  3. 4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı
4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı

4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı

4 kişiye yapılan korona testi negatif çıktı

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Sağlık Bakanlığı, bugün 4 kişiye daha koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, teşhis konulan hastaların durumunun iyi olmakla birlikte tedavilerinin sürdüğü ve gelişmelerin Bakanlık tarafından anında şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

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