4 SİYASİ PARTİ: HÜKÜMET KURMA GÖREVİ ÖNCELİKLE UBP’YE VERİLSİN

4 parti Cumhıurbaşkanı Akıncı’dan hükümeti, kurma görevini UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün’e vermesini isterken bunun yanında görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

7 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti 4’lü koalisyon için başlattıkları görüşmeleri sürdürüyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Parti Liderleri, bir saat süren bir görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundular.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, zaman kaybedilmemesi için Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e vermesi ve sürecin başlatılması yönünde düşünceleri bulunduğunu belirtti…

Özyiğit 4 partinin görüşmeleri aralıksız sürdüreceğini ve sonuç alındığı anda ise Özgürgün’e görevi iade etmesi çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Özyiğit, bir soruya karşılık görüşmelerde daha alınması gereken mesafeler olduğunu belirterek kısa sürede sonuca ulaşabilecekleri görüşünü aktardı.

Bir başka soruya karşılık ise Özyiğit ‘Şu anda her şey hazırdır, 4 parti hükümeti kurduk aşamasında değiliz, olabilmesi için kararlı bir şekilde çalışıyoruz’ dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da en çok milletvekili çıkaran partiye görevin verilmediği zamanlar olduğunu ancak UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hükümet kurma eğilimini ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı’nın da uygun görmesi halinde görevin ona verilebileceğini söyledi.

Erhürman, 4 parti olarak çalışmalarını aynı hızla sürdüreceklerini de vurguladı.

Bir soruya karşılık ise Erhürman 4 partinin çalışmalarında önemli bir mesafe kaydettiklerini ancak teammüllerin bulunduğunu hatırlattı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da teamülün uygulanması gerektiği görüşünü ifade etti

Denktaş ‘Bu görevi birinci çıkan parti alsın biz görüşmelerimizi devam ettireceğiz’ dedi.

Denktaş, bir soru üzerine, Özgürgün’ün sadece kendisinden değil tüm partilerden görüşme talep edebileceğini kaydetti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise 4 partinin görüşmelerinde bir kaç gün içerisinde sonuç alınabileceği görüşünü ifade etti.

Koalisyon çalışmaları kapsamında 4 Parti’nin liderleri yarın saat 11.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelecek.