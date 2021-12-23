4 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı olayında 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te site bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun 2 pitpull cinsi köpek tarafından saldırıya uğraması olayında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında pitbull cinsi köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu küçük çocuk güçlükle kurtarıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla olay, bir anda gündem oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. Araca konulan iki köpek, barınağa götürüldü. Gaziantep Valiliği, pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü olanZeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş