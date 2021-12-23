Demokrat Parti eski başkanı Serdar Denktaş yeni belirlenen asgari ücreti sosyal medya hesabından eleştirdi

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

''YAŞASIN ASGARİ ÜCRET 7 BİN OLDU!!!

Demokrat Parti tarihinin hiçbir döneminde bu kadar sorumsuz davranmamıştır. Ocak ayında seçim var. Peki ya şubat ayında ne olacak? Maliye Bakanlığını habersiz yakalayan bu müjde!!!! sonucu gelecek yıl neler gelecek başımıza düşünen oldumu? Haa oycuklar gelecek...Sonra??? Kimse sevinmesin. Kimse " Nasıl olsa Türkiye bunu da karşılar" rüyasına dalmasın. Bu seçim geçecek gene konuşacağız. YAZIK''