49 yaşındaki Defne Samyeli, kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara meydan okudu

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Defne Samyeli, hız kesmeden sahne almaya devam ediyor. Cesur tercihleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak kasığına kadar yırtmaçlı siyah bir elbiseyle sahneye çıktı.

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini de sergilemiş oldu.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

49 yaşındaki Defne Samyeli, son sahnesinde derin yırtmaç ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Genç kızları cebinden çıkartır" ve "Bu yaşta bu nasıl fizik" yorumlarını yaptı.

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