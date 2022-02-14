Uzmanlardan Omicron varyantı uyarısı: Bu iki bölgede ağrı varsa test olun

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen ve önceki corona virüsü türlerine göre çok daha hızlı bulaşan Omicron varyantıyla ilgili bilim insanlarından omuz ve bacak uyarısı geldi.

Dünya çapında 5.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, Omicron varyantı ile birlikte hızla yayılmaya devam ediyor…

Omicron varyantının yaygın olduğu Hindistan’da medya kapsamlı bir haber yaparak Omicron varyantının öne çıkan semptomlarını mercek altına aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde görevli bilim insanları ve uzmanların açıklama ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan “dünyanın en çok satan İngilizce gazetesi” unvanına sahip Times of India, Omicron varyantının üst solunum yolu enfeksiyonuna daha az yol açtığını aktarırken, bedenin iki bölgesinde ağrıya sebebiyet verdiğini duyurdu.

Gazete, “Kas ağrıları corona virüsünün yaygın görülen semptomlarından biri. Omicron varyantıyla birlikte de kaslarda ağrı görülebiliyor. Dünya çapında yapılan incelemeler ve araştırmalar, hastalığın solunum yolunda hafif semptomlarla geçtiğini fakat kas ağrılarının şiddetli olduğunu ortaya koydu. Omicron varyantında burun akıntısı, vücutta ağrı, göğüste ağrı, sırt ağrısı ve genel halsizlik belirtileri öne çıkıyor” ifadesiyle okurlarını uyardı.

İKİ BÖLGEDE AĞRI ÇOK YAYGIN

Öte yandan Omicron varyantına yakalanan hastaların özellikle iki bölgede ağrılarının arttığına dikkat çekildi. Yaklaşık 2.8 milyon günlük tirajı olan Times of India, “Omicron varyantına yakalananlar arasında en çok ağrı bacaklarda ve omuzlarda ortaya çıkıyor. Corona virüsü salgınında bedende ağrı sıklıkla görülürken, Omicron varyantında ise bacak ve omuzlarda ağrılar yoğun olarak görülüyor” yorumunu paylaştı.

Birleşik Krallık’ta Covid-19 hastalarının semptomlarını paylaştığı ZOE Covid Araştırması’nda da Omicron varyantına yakalananlarda bu bölgelerdeki ağrı ve sızının çok yaygın olduğu hatırlatılırken, “Omicron varyantına yakalananların bazıları bacaklarında iğne batması gibi bir acı ve ağrı hissedildiğini söylüyor. Bazı vakalarda ise hastalar omuzlarında bir ağrı, his kaybı ve sertlik olduğunu söylüyor. Omuzlardaki ve bacaklardaki zayıflık ve ağrı Omicron varyantının açıkça bir işareti olabilir” ifadesine yer verdi.

Salgının başladığı günden beri 42 milyondan fazla insanda corona virüsünün tespit edildiği Hindistan’da bedenin bu bölgelerinde meydana gelen ağrının iltihaplanma sebebiyle oluşma ihtimali üzerinde durulurken, Omicron varyantının kas-iskelet sistemine zarar verme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Makalede, “Her ne kadar beden ağrısı Omicron varyantında yaygın olarak görülse de en çok görülen 5 semptom arasında gösterilmiyor. Uzmanlar ve yetkililer burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, hapşırma ve boğaz ağrısının Omicron varyantının öne çıkan semptomları arasında gösteriliyor” denildi.

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