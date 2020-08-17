4'ü yerel 9 yeni vaka daha!
Pilli: "Toplam 2412 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu İle ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
17 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2412
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 98.237
Toplam Vaka Sayısı: 221
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 147
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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