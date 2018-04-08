5 BİN 500 EV VAR

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin verileri açıklayan Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı; toplamda 455 bin dönüm veya 609 milyon metre kare Kıbrıs Türk toprağı bulunduğunu iddia etti.

Simerini gazetesine göre; Güney Kıbrıs’ta Türklere ait 4 bin 850 konut ve bin 650 yazlık ev bulunuyor. Bunların toplamı ise 5 bin 500 ediyor.

Konutların dışında inşaat halinde 330 ev, bin 800 ticari bina, 52 bin 400 tarım arazisi, 230 cami ve mezarlık bulunuyor.

Bu arada Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları İdaresi”nin bugüne kadar hak sahibi olmadığı halde yasa dışı şekilde kullanımda olan 600 Kıbrıs Türk malını geri aldığı belirtildi.

Simerini gazetesi, “Kıbrıs Türk Malları İdaresi”nden elde ettiği verilere dayanarak, devletin bugüne kadar hak sahibi olmayanlar tarafından yasa dışı olarak elde tutulan Kıbrıs Türk mallarının genellikle konut, yazlık ev, dükkan ve tarım arazileri olduğunu kaydetti.

Gazete, geri alınan konutların yüzde 78’inin hak sahibi olmayanlar tarafından yasa dışı olarak ele geçirildiğini, yüzde 20’sinin hak sahibinin kullanımında olmadığı ve yüzde 2’sinin ise kiracıya yeniden konut sağlanmasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Dükkanlara ilişkin geri alımların yüzde 40’ının yasa dışı olarak taşınmazın ele geçirilmesi, yüzde 35’inin kiranın devredilmesi, yüzde 20’sinin terk etme, yüzde 5’inin ise yeniden dükkan sağlanmasıyla ilgili olduğunu yazan gazete, yazlık evlere ilişkin olarak ise yüzde 35’inin sözleşmenin sona ermesi, yüzde 65’inin ise kiralama için temel şart olan hak sahibi tarafından eve tamir yapılmamasıyla alakalı olduğunu belirtti.