5 bin TL'lik çantasını göstermek için...

Ünlü şarkıcı Hadise, Gucci markalı çantasını göstermek için ne yapacağını şaşırdı. Hadise, fotoğrafı paylaşırken kafasını kesip kendisinden vazgeçti.

Klipleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de sosyal medyadaki paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

BİRDEN FAZLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

6,4 milyon takipçisi olan Hadise, Gucci markalı çantasıyla birden fazla fotoğraf paylaştı. Hadise, fotoğraflardan birinde çantasını göstermek için ne yapacağını şaşırıp kafasından vazgeçti.