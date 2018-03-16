"İTİN KÖPEĞİN BEDDUASI İLE ÖLMEM"

Survivor All Star takımında son hafta elenen Nihat Doğan, elenmesine sevinenlere cevap verdi. Nihat, "Hiç merak etmeyin 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.

Survivor All Star takımında son hafta elenen Nihat Doğan, elenmesine sevinenlere cevap verdi. Nihat, "Hiç merak etmeyin 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı.

3 TV KANALINDAN TEKLİF ALDIM

Nihat, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi. Nihat, "Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.

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