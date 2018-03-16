"İTİN KÖPEĞİN BEDDUASI İLE ÖLMEM"
Nihat Doğan'a talih kuşu kondu!
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Survivor All Star takımında son hafta elenen Nihat Doğan, elenmesine sevinenlere cevap verdi. Nihat, "Hiç merak etmeyin 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı.
3 TV KANALINDAN TEKLİF ALDIM
Nihat, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi. Nihat, "Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.
"İTİN KÖPEĞİN BEDDUASI İLE ÖLMEM"
Nihat videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem." notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler : Survivor All Star, Nihat Doğan, elenme, cevap
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