Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, 6 yıllık eşine 5 günde 2 kez boşanma davası açtı.

Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği Benjamin Harvey'e 5 günde 2 kez boşanma davası açtı.

Oğlunun velayetini isteyen ünlü sunucu, dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" ifadelerini kulandı. İkili, karşılıklı olarak tazminat, nafaka ve mal paylaşımı istemedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 1 Mart'ta açtığı boşanma davasına 2 Mart'a gün verildi. Taraflar duruşmaya katılmayınca mahkeme hâkimi, duruşmayı bitirdi. Hande Ataizi, davanın düşmesinin ardından bugün tekrar boşanma davası açtı.

Ataizi'nin açtığı anlaşmalı boşanma davası bu sefer başka mahkemeye düştü. Mahkeme hakimi, dosyayı inceledikten sonra taraflara duruşma günü verecek.